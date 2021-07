The Suicide Squad: James Gunn condivide un simpatico poster

Una delle prerogative di James Gunn è quella di proporre film capaci di rendere credibile l’assurdo, e l’ultimo simpatico poster di The Suicide Squad sembra rispettare questa idea: l’immagine, anziché mostrare i personaggi protagonisti in pose plastiche da scene d’azione, presenta i membri della Squadra Suicida all’interno di un pullmino, quasi come fossero una scolaresca.

Qui sotto trovate il simpatico e assurdo poster di The Suicide Squad.

Tra gli interpreti del film DC (che, lo ricordiamo, sarà in continuity col primo Suicide Squad e con Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) Margot Robbie, Viola Davis, Idris Elba, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi e Michael Rooker.

Questa la sinossi ufficiale del film, nelle sale dal 5 agosto: