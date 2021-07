Supergirl 6: il trailer degli episodi finali della sesta e ultima stagione

The CW ha pubblicato il trailer dedicato agli episodi finali di Supergirl 6, la sesta e ultima stagione del telefilm dell'Arrowverse.

28—Lug—2021 / 10:21 AM

Supergirl 6 ritornerà il 24 agosto su The CW con gli episodi finali della sesta ed ultima stagione, e, nel frattempo, è stato diffuso il trailer che presenta proprio alcune scene salienti delle prossime puntate che gli appassionati dell’ Arrowverse vedranno nel telefilm con Melissa Benoist.

Qui sotto trovate il trailer dedicato agli ultimi episodi di Supergirl 6.

Il filmato ha rivelato il fatto che, nonostante Kara sia stata salvata dalla Zona Fantasma, il trauma di quella esperienza le è rimasto e la condizionerà, mentre il mondo versa in condizioni sempre più gravi. Il trailer mostra proprio Kara intenta a parlare con la sorella Alex (Chyler Leigh) della terribile esperienza nella Zona Fantasma.

Sulla base del personaggio dei fumetti DC, Supergirl segue la storia di Kara Zor-El Aka Kara Danvers (Melissa Benoist) che ha gli stessi poteri di suo cugino, Superman. The CW nei mesi passati ha mandato in onda la prima parte della sua sesta e ultima stagione, in cui Kara è stata imprigionata nella zona Fantasma da Lex Luthor (Jon Cryer).

Gli ultimi 13 episodi della serie Supergirl arriveranno a partire dal 24 agosto sulla rete The CW. Con Supergirl si chiuderà un altro telefilm simbolo dell’Arrrowverse, dopo la fine dello stesso Arrow.