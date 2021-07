La Notte del Giudizio per sempre: sparatoria in California durante la proiezione, c’è un morto

In California si è verificata una sparatoria durante la proiezione de La Notte del Giudizio per sempre,che ha portato alla morte di un'adolescente e ad un ferimento.

Un altro grave episodio legato all’uso delle armi da fuoco è avvenuto in California durante una proiezione dedicata a La Notte del Giudizio per Sempre: in un cinema di Corona sono stati ritrovati un ragazzo di 19 anni ferito, ed una ragazza di 18 anni morta.

Gli eventi sono avvenuti presso il Regal Edwards Corona Crossings RPX della contea di Riverside, dove gli agenti di polizia sono stati contattati alle 23:45, dopo che un impiegato ha ritrovato i corpi dei due giovani solo dopo lo spettacolo. Sembra che nessuno dei presenti avesse dato l’allarme. Diverse fonti della polizia hanno confermato che il film che è stato proiettato durante la sparatoria fosse proprio La notte del giudizio per sempre.

Un portavoce del cinema Regal ha dichiarato:

Abbiamo ricevuto notizia di un incidente avvenuto la scorsa notte presso il nostro Corona Crossings theatre. Stiamo lavorando assieme alle autorità per portare avanti le indagini. Le nostre priorità sono la salvaguardia del nostro personale e dei nostri ospiti.

Dopo l’evento il cinema è stato chiuso, e sembra che le proiezioni de La Notte del Giudizio per Sempre saranno completamente interrotte nel Regal Edwards Corona Crossings RPX.