Indiana Jones: M. Night Shyamalan doveva sceneggiare il quarto film

Il successo de Il Sesto Senso aveva spianato a M. Night Shyamalan delle porte che, in altre situazioni, sarebbero state impossibili da aprire a Hollywood: e tra queste c’era anche l’ingaggio come sceneggiatore di Indiana Jones 4.

Parlando a Collider M. Night Shyamalan ha raccontato la sua esperienza mancata come sceneggiatore di Indiana Jones 4, dichiarando:

Fu una cosa fantastica. Posso dire che I Predatori dell’Arca perduta è il mio film preferito di sempre, ed è stato un sogno ricevere un’offerta del genere. Stavo per svenire in quel momento. Ho ancora gli appunti che avevo raccolto. Ho parlato con tutti quelli che erano coinvolti all’epoca nel progetto. Ognuno aveva in mente qualcosa di diverso, la mia era molto dark. Magari un giorno posterò tutto su Instagram così potrete vedere e capire.

Il fatto già che si potesse realizzare un Indiana Jones dark stuzzicherà diversi appassionati, che non avrebbero affatto disdegnato la possibilità di vedere il nome di M. Night Shyamalan accostato a quello di Indiana Jones. Ma tutto ciò rientrerà in quell’idea di ‘What if’ in cui sono inseriti tutti quei progetti legati al mondo di Hollywood che non si sono mai realizzati.