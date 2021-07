Capitan sciabola e il diamante magico: tre clip dall’avventuroso film d’animazione

Arriva il 5 agosto, nelle sale italiane, Capitan sciabola e il diamante magico, cartoon per tutta la famiglia di cui vi presentiamo tre clip doppiate in italiano.

Il film d’animazione Capitan sciabola e il diamante magico, diretto da Marit Moum Aune e Rasmus A. Sivertsen, arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal 5 agosto grazie a Vision Distribution, che ha diffuso anche alcune clip tratte dalla pellicola.

Un diamante dai poteri misteriosi, il pirata più temuto dei sette mari, tre ragazzini coraggiosi, il tutto in un’ambientazione che ricorda L’isola del tesoro di Stevenson ma con un tocco di magia: questi gli elementi che rendono Capitan sciabola e il diamante magico un’avventura indimenticabile e ricca di divertimento per tutta la famiglia.

Ispirato all’amatissimo personaggio ideato dallo scrittore, cantante, compositore e attore norvegese Terje Formoe, è stato realizzato dalla QVisten Animation, uno degli studi di animazione più importanti del Nord Europa. Grande successo nei cinema della Norvegia, il film è stato insignito del Public Choice Award agli Amanda Awards 2020, gli Oscar norvegesi, dove ha ricevuto anche due nomination come Miglior Film per ragazzi e Migliori Effetti Speciali.

Questa la sinossi:

Il perfido principe della jungla ha finalmente ottenuto il diamante magico che, secondo la leggenda, è in grado di esaudire ogni desiderio quando viene esposto alla luce della luna piena. La gioia però dura poco: Marco, un ragazzino sveglio, orfano e senzatetto, riesce a rubare il diamante allo scopo di concedersi finalmente un buon pasto caldo. Intanto, Pinky, il più giovane pirata mai esistito, si gode giorni tranquilli insieme alla sua amica Veronica che, al contrario, sogna di vivere avventurose esperienze. L’occasione arriva inaspettatamente quando Capitan Sciabola, uno dei più grandi pirati dei Sette Mari, irrompe nella vita dei ragazzi per portarli con sé alla ricerca del diamante tanto bramato. Ognuno di loro ha una ragione diversa per volersene impossessare. Comincia così una corsa ricca di colpi di scena per mettere le mani sul prezioso diamante magico.

