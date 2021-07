Jungle Cruise convince ma non troppo secondo Rotten Tomatoes

La critica si è espresso su Rotten Tomatoes giudicando Jungle Cruise, ed i giudizi hanno portato ad una percentuale sulle recensioni che è positiva, ma non troppo. Il risultato è del 69% di approvazione su 45 recensioni fino ad ora raccolte.

I critici su Rotten Tomatoes si sono alternati tra giudizi positivi e negativi dedicati a Jungle Cruise. Ad esempio c’è stato il parere del giornalista del LA Times, Justin Chang, che ha dichiarato:

Nonostante i suoi più che capaci protagonisti, e la sua grande attenzione ai dettagli, Jungle Cruise non riesce a creare quel coinvolgimento che una volta riusciva a suscitare anche il blockbuster più mediocre.

Positivo invece è stato il giudizio di Joey Magidson di Awards Radar, che ha scritto:

Questo film ricorda un sacco di cose, ma soprattutto sembra una classica storia d’avventura disneyana. C’è azione, commedia ed anche emozione.

EJ Moreno di Flickering Myth lo definisce “un divertente film per famiglie”, mentre Peter Bradshaw del Guardian parla del fatto che Jungle Cruise “sembra non avere direzione, è derivativo e noioso”. Insomma, ci sono recensioni contrastanti, sicuramente il miglior modo per constatare la qualità del film sarà andare a vedere Jungle Cruise dal 28 luglio nei cinema e dal 30 luglio in streaming su Disney+ (tramite Accesso VIP).