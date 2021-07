Free Guy – Eroe per Gioco: i character poster ufficiali dei personaggi del film

Ecco i bizzarri character poster dei personaggi protagonisti di Free Guy - Eroe per Gioco, film con Ryan Reynolds in arrivo nei cinema l'11 agosto.

Arriverà l’11 agosto nelle sale italiane, distribuita da The Walt Disney Company Italia, la nuova entusiasmante commedia d’azione targata Twentieth Century Studios: Free Guy: Eroe per Gioco, di cui oggi vi mostriamo i character poster ufficiali.

Diretto da Shawn Levy, il film è interpretato da Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar e Taika Waititi.

Questa la sinossi della pellicola:

In Free Guy – Eroe per Gioco, un impiegato di banca che scopre di essere un personaggio all’interno di un videogioco open world decide di diventare l’eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il suo mondo a modo proprio…prima che sia troppo tardi.

