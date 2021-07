Doctor Strange 2 introdurrà Gargantos, un personaggio di Namor

Doctor Strange 2, il cui titolo completo sarà Doctor Strange in the Multiverse of Madness, offrirà tante sorprese e personaggi importanti, e tra questi ce ne dovrebbe essere uno legato all’universo di Namor (il character acquatico che ancora non è comparso nel Marvel Cinematic Universe): stiamo parlando di Gargantos, che dovrebbe essere interpretato da Yenifer Molina.

La notizia è uscita fuori grazie ad un sito di casting, che ha riportato nel profilo di Yenifer Molina il suo ingaggio nel secondo film di Doctor Strange. Il personaggio di Gargantos è comparso per la prima volta in Sub-Mariner #13, e si tratterebbe della piovra servitrice di Naga, uno dei grandi nemici di Namor. Il fatto che Doctor Strange 2 possa avere tra i suoi personaggi Gargantos sarebbe quindi una prima introduzione al character di Namor, di cui negli ultimi tempi si parla riguardo ad una sua prima apparizione nel Marvel Cinematic Universe.

Lo sceneggiatore Michael Waldron ha detto sul progetto dedicato a Doctor Strange 2: