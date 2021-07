“Wikipedia non è attendibile”, dice il co-fondatore di Wikipedia

Wikipedia non è attendibile? A dirlo questa volta non è quel tuo professore del liceo esasperato dai copia incolla dei suoi studenti, ma direttamente Larry Sanger, che Wikipedia l’ha co-fondata.

Sanger è intervenuto sul tema in occasione di un’intervista con Lockdown TV ed ha definito Wikipedia come una “fonte non attendibile”. Sanger è rimasto fedele alla filosofia “originaria” di Wikipedia come un progetto accessibile a tutti ed open-source, ma sostiene che oggi il sito si sia allontanato da questo approccio, limitandosi a fornire quasi esclusivamente il “punto di vista dell’establishment su praticamente qualsiasi argomento”.

Puoi fidarti del fatto che Wikipedia ti offra sempre la verità? Beh, dipende dal tuo concetto di verità

ha detto Sanger.

Il co-fondatore cita la pagina di Wikipedia sul Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden:

L’articolo enciclopedico su Biden. Se ci fai attenzione, non dà molta attenzione alle preoccupazioni che i repubblicani hanno espresso su di lui. Quindi, se vuoi leggere qualcosa anche solo lontanamente vicino al punto di vista dei repubblicani su Biden, non lo troverai di certo in quell’articolo

Per chiarificare, Sanger si auspicherebbe che la pagina sul Presidente contenga almeno un paragrafo dedicato allo scandalo sui presunti affari della famiglia Biden in Ucraina, una controversia che era stata sollevata dal mondo repubblicano nel 2020 e che si basa in parte sul ritrovamento di un laptop appartenente al figlio di Joe Biden, Hunter. “La pagina di Wikipedia su Biden sembra la memoria difensiva di un suo avvocato”, ha detto Sanger.

Durante l’intervista ha anche citato un altro aspetto controverso su Wikipedia: ossia che si basa sul principio della fiducia ed ha un enorme influenza sul mondo. Ma questo negli anni ha fatto sì che i ricchi e i potenti avessero un incentivo ad editare le loro pagine, assoldando studi specializzati, in modo da alterare l’opinione che il pubblico ha su di loro.