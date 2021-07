Dopo un po’ di indecisione avete finalmente fatto vostra la tv dei vostri sogni, un bello schermo 4K? Magari l’avete acquistato su Amazon, approfittando del vostro abbonamento ad Amazon Prime… a questo punto, sarebbe davvero un peccato non far fruttare il vostro abbonamento alla piattaforma di streaming della compagnia, che è compreso nel prezzo. Prime Video ha sicuramente un ottimo catalogo e diversi contenuti in 4K, tutti da sperimentare, Ma quali sono effettivamente i 10 migliori film 4K da vedere su Amazon Prime Video per testare i limiti del vostro nuovo pannello? Noi ne abbiamo scelti una decina appositamente per farvi lanciare qualche “wow!” d’ammirazione.

Good Omens



La presenza di opere originali in 4K non è ancora così articolata all’interno di Amazon Prime Video, ma tra le piccole perle da provare c’è sicuramente Good Omens, un tripudio di umorismo inglese frutto delle menti di due degli scrittori britannici moderni più amati: Terry Pratchett e Neil Gaiman. La serie, impreziosita da un cast eccelso in cui risplendono Michael Sheen e David Tennant, è da vedere -rigorosamente in lingua originale- tutta d’un fiato, e il 4K contribuisce non poco all’atmosfera, qualunque (assurda) situazione si pari davanti ai due protagonisti: un angelo e un diavolo che devono impedire l’Apocalisse.

E.T.



Rovistando tra i film riversati in 4K presenti sulla piattaforma, ci siamo imbattuti, un po’ a sorpresa, in uno dei più grandi classici degli anni ’80: E.T. L’extra-terrestre. Un film così storico, eppure così poco noto al pubblico più giovane: con ogni probabilità il riferimento e la citazione diretta e, tuttavia, meno evidente alla nuova generazione che ha “vissuto” gli anni ’80 tramite Stranger Things. Uno dei film più genuinamente emozionanti dei premi anni ottanta: vi sfidiamo a contenere le lacrime nelle scene clou e a non stupirvi, per l’ennesima volta, nella scena del volo della bicicletta (ma questa volta, per la resa in UltraHD, che fa sembrare “vecchi” espedienti simili usati successivamente, ad esempio in Harry Potter).

Indiana Jones (saga)



L’avventuroso archeologo ideato da George Lucas è stato un altro dei personaggi simbolo degli anni ’80, anch’esso magistralmente portato al cinema da Steven Spielberg, proprio come E.T. Su Prime Video è presente tutta la serie, anche in realtà risoluzione video è “solo” fullHD, ma implementa l’HDR, sicuramente un elemento interessante da testare su una tv di nuova generazione. E testarlo sugli ambienti esotici in cui si aggira Indy, tra giungle, deserti, antichi templi e chiese veneziane, è una piccola delizia.

Jurassic Park



Terzo titolo di seguito della nostra lista diretto da Spielberg, regista che ha letteralmente ridefinito l’immaginario fantastico a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. JP, partendo da un famoso romanzo, ha ridato lustro a tutto l’apparato narrativo legato ai dinosauri, utilizzando alcuni degli artifizi grafici che hanno fatto la storia: a distanza di trent’anni (una vera e propria era geologica nel campo degli FX) i suoi sauri rimangono imbattuti e vederli in 4K ce li porta direttamente in salotto.

Carnival Row



Torniamo sulle produzioni autoctone Prime Video con una serie dal grande potenziale ma che, purtroppo, non ha decollato, nonostante la quantità di fate al suo interno! Si tratta di uno show Originale nel vero senso della parola, dato che non è tratto da romanzi, fumetti o altro, raccontando una storia ambientata in una sorta di Londra streampunk densa di elementi e creature fantasy immerse in un contesto urbano ottocentesco da cui non ci stupiremmo vedere uscire una versione licantropo di Jack lo squartatore. Qui si svolgono e si intrecciano le avventure vissute dai due personaggi interpretati da Orlando Bloom e Cara Delevingne.

Downton Abbey



E, parlando di Inghilterra classica, non possiamo che consigliarvi il delizioso film sequel di Downton Abbey, ambientato dopo le sei stagioni originali della serie, naturalmente sempre all’interno della Country House più amata della storia della tv inglese. Magione che, questa volta, avrà un ospite a dir poco illustre: nientemeno che re Giorgio V! La campagna circostante e gli interni della dimora dei Grantham sembrano quasi prendere vita grazie all’UltraHD.

Hobbs & Shaw

La prova di un tv nuova non può dirsi tale se non mettiamo in conto un film d’azione no-stop: su Prime Video, il più recente film del genere in 4K compreso nell’abbonamento è Hobbs & Shaw, spin-off di Fast & Furious che, per certi versi sembra più… uno spin-off di G.I. Joe vista la trama e la supertecnologia che vediamo al suo interno. Davvero un grande esempio di come una saga possa divenire variegata e raggiungere lidi imprevisti. Ebbene: l’azione over the top che vede protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham funge molto bene come banco di prova per le scene concitate… e la visione di stunt e inseguimenti nella Londra moderna.

Il Giardino delle Parole

E, a proposito di paesaggi urbani, il maestro degli stessi in animazione è uno: Makoto Shinkai, le cui vedute del Giappone sfiorano il fotorealismo… e al contempo la poesia. Il regista di hit come Your Name e Weathering with You è presente nel catalogo Prime Video con Il Giardino delle Parole, opera forse minore, di breve durata e molto intimista, ma che contiene degli scorci di Tokyo a dir poco meravigliosi: e il giardino del titolo è letteralmente vivo, foglia per foglia, goccia di pioggia battente per goccia di pioggia battente, anche se la versione presente sulla piattaforma è “solo” Full HD.

Akira

Sempre restando in campo animazione, essendo presente in catalogo non possiamo esimerci dall’esortarvi a vedere uno dei veri capolavori dell’animazione non solo nipponica ma mondiale. Uno di quei rari casi in cui l’etichetta “visionario” non è solo un espediente pubblicitario ma un’indicazione precisa dei toni della pellicola, una delle lavorazioni in animazione classica più alacri e imponenti mai viste. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e le moderne tecnologie di visualizzazione, così come rendono palesi le imperfezioni, in casi come questi mostrano tutta l’incredibile cura al dettaglio di Katsuhiro Ōtomo e dellintero staff dell’akira Committee.

Promare

Sebbene non altrettanto fondante nella storia dell’animazione nipponica, Promare sta ad Akira quanto Stranger Things sta agli Spielberg d’annata: una girandola di insegnamenti appresi bene, una sperimentazione continua, un incessante spingere sull’acceleratore delle emozioni. Un film di fantascienza che potrebbe apparire sconclusionato e fine a sé stesso, ma che in realtà ha molto da dire se grattate sotto la superficie… naturalmente non prima che abbiate processato la meraviglia grafica delle originali soluzioni artistiche utilizzate da Studio Trigger.

Speriamo che la nostra guida con i 10 migliori film 4K da vedere su Amazon Prime Video sia stata di vostro gradimento e sia risultata utile: naturalmente non ha pretese di completezza, data l’enorme quantità della proposta e la sua mutevolezza in catalogo (i titoli qui presentati, se non Originali Amazon, potrebbero abbandonare la piattaforma, in futuro, o passare a pagamento), nonché la poca rappresentanza, nel caso di alcuni generi, di titoli effettivamente in 4K, ma ci auguriamo abbia fatto da apripista nella vostra ricerca, nella vostra prova sul campo e che, soprattutto, vi abbia divertito e allargato gli orizzonti!