Dexter: anche Michael C. Hall era insoddisfatto del finale

La storia della tv è piena di show di grande successo che falliscono nel dare una degna conclusione ad una storia che ha fortemente appassionato il pubblico: da Scrubs a Game of Thrones, la lista è lunga, e al suo interno trova sicuramente posto Dexter. In questo caso, però, si è presentata una seconda opportunità con il revival della serie, in arrivo (negli States) il 7 novembre e di cui ieri sera vi abbiamo mostrato il nuovo trailer.

Il protagonista Michael C. Hall si è espresso in merito al finale poco soddisfacente:

Penso che il finale, nella migliore delle ipotesi, abbia sconcertato le persone, confondendole, esasperandole, frustrandole. Questo è uno show molto importante per noi tutti e l’opportunità di rivisitarlo e, magari, ridefinirne il senso del finale nel processo e il senso del lascito in generale della serie in senso più ampio sia sicuramente parte della nostra motivazione. Non c’è dubbio.

La nuova stagione, dunque, dovrebbe non solo espandere gli orizzonti della serie ma dare un senso a quanto visto ormai parecchi anni fa.

Siamo realisti: la gente ha trovato che il modo in cui lo show finiva fosse piuttosto insoddisfacente, e c’è sempre la speranza che una storia meritevole di essere raccontata emerga. Mi includo nel gruppo di persone che si sono domandate “Ma che diavolo è successo a quello lì?” quindi sono entusiasta di tornare nel ruolo. Non mi è mai capitata l’esperienza di riprendere un ruolo a tanti anni di distanza.

La nuova stagione in arrivo su Showtime (attualmente non ci sono piani chiari per l’Italia) vedrà Dexter essersi, in qualche modo, rifatto una vita con l’identità di Jim Lindsay, e vedrà nuovi interpreti e vecchie conoscenze, tra cui John Lithgow e Debra Morgan.

Leggi anche: