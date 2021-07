Amazon vuole l’accesso a molti appartamenti negli Stati Uniti

Anche se suona piuttosto strano, come riportato da The Associated Press, uno degli obiettivi di Amazon è quello di ottenere le chiavi di molti appartamenti, almeno attualmente per quel che concerne il territorio degli Stati Uniti. Questo è per via di un sistema non particolarmente conosciuto ma alquanto efficace che la piattaforma di vendita online ha già implementato da tempo con successo.

Parliamo di un meccanismo che permette ai corrieri di non suonare il campanello come di consueto, ma invece di sfruttare un’applicazione esclusiva che permette di sbloccare l’accesso a determinati appartamenti, lasciando pacchi nelle buche delle lettere o consegnandoli ai portieri laddove ce ne siano. Questo migliora le percentuali di consegna e risulta più comodo per entrambe le parti, garantendo nel mentre meno spese per Amazon.

Ovviamente, nonostante Amazon abbia intenzione di rendere il tutto via via sempre più comune, si tratta di un sistema che se abusato può mettere in pericolo la privacy e sicurezza delle persone, e che quindi va ovviamente dosato con la giusta cautela al fine di non creare disguidi ed inconvenienti.

Parlando della novità nel 2019, come ripreso sulle pagine di The Verge, il colosso dell’e-commerce ha spiegato che grazie a questo la percentuale di consegne riuscite al primo tentativo è salita dal 96% al 98%, un buon risultato che in grande scala può davvero fare la differenza.

I numeri sono in forte crescita, e stando al report di The Associated Press l’azienda sta facendo il possibile per incrementarli a dismisura, siglando nello specifico accordi con produttori di serrature per implementare la novità sin da subito. Viene inoltre spiegato che l’azienda, all’infuori dell’installazione gratuita del servizio, sta anche fornendo Gift Card da 100$ come incentivo per accettare il tutto ai proprietari degli appartamenti.