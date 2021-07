Pro Display XDR: il successore userà il chip A13 Bionic?

Non sappiamo ancora quale sarà il possibile destino di un eventuale successore del Pro Display XDR realizzato da Apple, ma un report di 9to5Mac potrebbe già averci fornito alcuni dettagli in merito sul device, attraverso un nuove informazioni alquanto dettagliate.

Nello specifico, si è parlato di un eventuale implementazione del SoC A13 Bionic all’interno del dispositivo, già noto per aver con successo fornito potenza all’iPhone SE del 2020, e che potrebbe tornare in grande stile a garantire un rapporto qualità prezzo davvero sorprendente. Si tratterebbe all’effettivo della prima volta in cui Apple si troverebbe a realizzare un monitor esterno con un chip del genere, ma sembra che il tutto potrebbe essere alquanto positivo.

Si parla nello specifico anche dell’applicazione del Neural Engine, tecnologia utile al fine di regolare calibrare automaticamente i colori grazie al machine learning in base alle esigenze dell’utente, ottenendo ovviamente un risultato diverso in base alle operazioni da svolgere. Nello specifico, non si tratterebbe solamente di una novità ben accetta, ma anche di un supporto ad altri dispositivi dell’azienda, che potrebbero giovare dal monitor in questione.

Come spiegato sulle pagine di Wccftech infatti, utilizzare il nuovo monitor su un dispositivo come Mac Mini e MacBook potrebbe garantire al dispositivo principale maggiore potenza grafica, sollevandolo dal carico che avrebbe modo di gestire grazie al chip integrato. Non si tratta anche in questo caso di informazioni ancora confermate, e sarebbe interessante scoprire se la feature potrebbe funzionare correttamente anche su sistemi non proprietari di Apple, come ad esempio macchine con Windows.

Restiamo in attesa di eventuali annunci di Apple in merito a questo nuovo successore del Display, per scoprire se questo sia effettivamente in sviluppo e se presenterà al lancio le potenzialità anticipate da 9to5Mac nel nuovo report.