Google Stadia: arriva la beta per il Crowd Play

Come confermato ufficialmente da Google, finalmente la feature del Crowd Play di Stadia inizia a essere pronta per aprirsi al pubblico, e la prima beta è arrivata.

Finalmente Google Stadia inizia ad accogliere per un maggiore bacino d’utenza la chiacchierata feature del Crowd Play, che promette di collegare davvero i giocatori in pochi semplici attimi, come ci fu mostrato in sede di presentazione del servizio, che ha presentato la novità davvero sorprendente.

Nello specifico, si tratta della possibilità di unirsi a un giocatore mentre questo sta streamando un determinato titolo e prendere parte alla sua partita. Attraverso il modulo ufficiale è possibile registrarsi fin da subito alla beta, inserendo alcuni dati e tentando di prendere parte al programma, che purtroppo per il momento non comprende una gamma di titoli multiplayer particolarmente vasta.

Per quanto concerne i giochi, troviamo nello specifico: Borderlands 3, Crayta, Dead by Daylight, Dragon Ball Xenoverse 2, Mortal Kombat 11, Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game, Outcasters, Samurai Shodown e Super Bomberman R Online.

È necessario possedere almeno uno dei giochi nella propria libreria del servizio per il cloud gaming (anche se riscattati attraverso Stadia Pro) al fine di riuscire ad unirsi al programma compilando il modulo. Servirà poi aspettare una risposta da Google, e visto che viene richiesto il numero di iscritti al proprio canale non è chiaro se si tratti di una beta dedicata solamente a YouTuber.

Speriamo ovviamente che in seguito al rilascio ufficiale del servizio, che senza dubbio avverrà una volta completati i test in beta grazie ai feedback ricevuto dal colosso, la lista continui a espandersi e integri molte altre opere, magari proprio nel momento in cui queste verranno inserite nel catalogo di titoli di Google Stadia, il quale per fortuna continua a espandersi giorno dopo giorno. Come ripreso sulle pagine di 9to5Google, l’accesso al Crowd Play di Google Stadia venne già fornito ad una cerchia ristretta di YouTuber circa un anno fa.