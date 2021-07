The Wheel of Time: a novembre la prima stagione su Amazon Prime

Amazon ha annunciato al Comic-Con@Home il periodo di uscita della serie TV The Wheel of Time, ispirata alla saga de La Ruota del Tempo di Robert Jordan.

La serie arriverà a novembre 2021 su Prime, mentre nel frattempo sono già iniziate le riprese della seconda stagione.

La serie di romanzi, rimasta incompiuta per un periodo a causa della morte dello scrittore e ripresa poi da Brandon Sanderson, che ha completato gli ultimi tre libri chiudendo quindi la saga (che è iniziata nel 1990 ed è terminata nel 2013, con una durata di più di 20 anni).

Update: pubblicati anche i primi poster internazionali, ma manca ancora quello italiano, che dovrebbe riportare “La Ruota del Tempo”.

I romanzi raccontano vicende legate ad un susseguirsi di guerre fatte tra Luce e Tenebra in modo ciclico, dove questa ruota mistica mantiene in equilibrio l’universo. L’antagonista della saga, Shai’tan (chiamato anche l’Oscuro o il Tenebroso) vuole spezzarla per dominare il mondo; a doverlo fermare ci penserà però la reincarnazione del Drago, un guerriero dotato di grande potere.

La serie TV vedrà nei panni di Moiraine Rosamund Pike, mentre Rand al’Thor sarà interpretato da Josha Stradowski. Come Perrin Aybara avremo Marcus Rutherford, mentre Matrim Cauthon avrà il volto di Barney Harris. A concludere il gruppo di protagonisti ci penseranno Madeleine Madden nei panni di Egwene al’Vere e Zoe Robins come Nynaeve al’Meara.

La serie arriverà su Amazon Prime a novembre e sarà composta da 6 episodi da 60 minuti; a produrla, insieme agli Amazon Studios, ci sarà anche Sony Pictures Television.