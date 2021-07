Gaslit: Sean Penn non ritornerà sul set fino a quando cast e squadra di lavoro non saranno vaccinati

Sean Penn ha imposto a tutti i membri del cast e della squadra di lavoro della serie Starz, intitolata Gaslit, la vaccinazione per riprendere la produzione.

23—Lug—2021 / 10:17 AM

La campagna per la vaccinazione ha trovato un sostenitore in più: stiamo parlando di Sean Penn, che tornato dal Festival di Cannes dove è stato lanciato il suo film Flag Day, ha imposto che per ricominciare i lavori sul set della serie TV di cui fa parte, intitolata Gaslit, tutti i membri del cast e della squadra della produzione siano disposti a vaccinarsi.

A Los Angeles la variante Delta ha imposto nuovamente l’utilizzo della mascherina al chiuso, e Sean Penn ha colto la palla al balzo per imporre la vaccinazione a tutti i componenti del set di Gaslit, offrendo anche il supporto della sua organizzazione CORE.

Sembra tutto predisposto quindi per l’inizio delle vaccinazioni della squadra di lavoro di Gaslit, e Sean Penn è il primo grande personaggio di Hollywood a prendere un’iniziativa del genere, che, sicuramente, spingerà ad aumentare le vaccinazioni.

Lo show Gaslit, sceneggiato da Robbie Pickering (Mr. Robot) e diretto da Matt Ross (Captain Fantastic), si basa sul sul podcast a tema Watergate di Slate Slow Burn. La storia si focalizzerà sui personaggi dimenticati dello scandalo, dai maldestri e opportunisti subordinati di Nixon, agli zeloti squilibrati che aiutano e favoriscono i loro crimini, ai tragici informatori che alla fine hanno fatto crollare l’intera impresa.