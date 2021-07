MagSafe Battery Pack: arriva il video teardown dettagliato

Il nuovo MagSafe Battery Pack è finalmente arrivato, questo permette al prezzo di circa 100€ di caricare i dispositivi Apple in maniera decisamente comoda, portando il dispositivo sulla scocca e lasciando che il sistema wireless faccia il resto. Dopo i rumor che hanno preceduto il lancio, i quali hanno indicato diversi possibili dettagli nel corso degli scorsi mesi, un video teardown ci ha finalmente presentato il prodotto dall’interno, chiarendo pressoché ogni dubbio dei consumatori sul funzionamento del prodotto.

Il primo dettaglio che si evince facilmente dal filmato, è la presenza di una doppia cella per la ricarica, particolarmente utile. Entrambe le celle dovrebbero supportare i 3.82 volts, arrivando in due al doppio del risultato grazie al sistema cablato, 7.62 volt per una ricarica di 11,13 Wh, traducibile in 1.460 mAh.

Dei report di Bloomberg che spiegavano alcuni dettagli del dispositivo avevano anticipato che i motivi del lancio in ritardo erano da ricercarsi in un errore da parte dei telefoni che segnalavano il surriscaldamento del MagSafe Battery Pack, anche nel caso in cui questo non fosse vero. Il video teardown, che potete ammirare qui di seguito, si è soffermato anche sull’ormai funzionante sistema di dissipazione del calore, ma non è ancora chiaro se la soluzione sia effettivamente arrivata grazie a una modifica dell’hardware o a una calibrazione del software.

Il circuito NFC si è presentato anche in questo caso senza veli, dandoci una panoramica più approfondita su come l’apparecchio riesce a ricaricare i telefoni senza collegamenti cablati. Nonostante il dispositivo brevettato da Charger Lab non risulti particolarmente riparabile, c’è da specificare, come ci ricordano anche le pagine di The Verge, che la quantità di adesivi e la solidità del sistema sembra garantire molta stabilità. Ora che i dubbi sono stati svelati, la procedura per aprire il dispositivo è decisamente più chiara, anche se si tratta ovviamente di una manovra sconsigliata per gli utenti.