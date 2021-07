Lucifer 6: Lucifer e una DeLorean nella prima foto dal set

Un Tom Ellis davvero… mefistofelico nella prima foto “ufficiale” che posta dal set di Lucifer 6, ultima (in senso definitivo, stavolta) stagione del popolare serial passato con successo a Netflix qualche tempo fa. La particolarità? Il nostro benamato Arcangelo posa assieme all’iconica DeLorean, l’auto divenuta parte della cultura popolare grazie a Ritorno al Futuro.

Questo scatto ha forse un senso particolare? L’auto avrà un ruolo in qualche puntata? Certamente non è un modello d’automobile comune, e sappiamo che Lucifer è un discreto appassionato di cultura pop. Coi suoi nuovi poteri avrà modificato un’auto “qualunque” per renderla una macchina del tempo? Chissà. La didascalia del post su Instagram dice solo “Stanno arrivando belle cose”, forse in riferimento a qualche teaser della nuova stagione? Speriamo di scoprirlo presto.

La serie, che è diventata sempre più popolare nel corso delle stagioni grazie al salvataggio in extremis e a un passaggio di produzione da FOX a Netflix, è stata creata da Tom Kapinos, basandosi molto blandamente sull’omonimo personaggio Vertigo / DC Comics creato da Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg. L’attuale quinta stagione è la penultima: la sesta è stata già girata e arriverà sui teleschermi prossimamente.

Il cast vede protagonisti Tom Ellis (Lucifer Morningstar), Lauren German (Chloe Decker), Kevin Alejandro (Daniel Espinoza), D. B. Woodside (Amenadiel), Lesley-Ann Brandt (Mazikeen Smith), Scarlett Estevez (Trixie Espinoza), Rachael Harris (Linda Martin) ed Aimee Garcia (Ella Lopez).

