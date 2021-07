Jeff Bezos non può farsi chiamare astronauta, il Governo americano specifica i requisiti

Non basta acquistare un biglietto da 250.000$ per ricevere il titolo di astronauta. La Federal Aviation Administration dà brutte notizie a Bezos e Branson.

23—Lug—2021 / 9:52 AM

Jeff Bezos e Richard Branson sono astronauti? Tecnicamente no, stando alle nuove linee guida della Federal Aviation Administration. Per ottenere il distintivo da astronauta – che trovate poco più sotto – la FAA fissa due requisiti essenziali:

Bisogna ricevere qualifiche e addestramenti adeguati, avere volato ad un’altitudine di almeno 50 miglia, su un volo autorizzato, e poter dimostrare di aver compiuto attività che siano essenziali per la sicurezza pubblica o che abbiano dato un contributo alla sicurezza dei voli umani nello Spazio

È possibile ricevere il titolo anche nel caso in cui i tuoi contributi per il settore dei voli commerciali con equipaggio nello Spazio meritino un riconoscimento speciale

Le linee guida della FAA non chiudono definitivamente le porte in faccia a Branson e Bezos. L’ultimo punto concede diversi margini di discrezionalità: sembra che la FAA possa, dunque, rilasciare il titolo anche per meriti speciali e forse – lo ripetiamo, forse – l’attività pionieristica dei due imprenditori potrebbe essere ritenuta meritevole del titolo di astronauta commerciale.

È evidente che la storia è molto diversa per chi si limiterà a volare da passeggero su uno dei voli della Blue Origin o della Virgin Galactic. Il biglietto da 250.000$ non include il titolo di astronauta commerciale, su questo la FAA è stata abbastanza chiara.