Jack Dorsey dice che i Bitcoin avranno un ruolo centrale nel futuro di Twitter

Jack Dorsey ha detto che, molto presto, le criptovalute avranno un ruolo centrale all’interno di Twitter, il social dell’uccellino blu. Così, un domani le criptovalute potrebbero venire usate dagli utenti di Twitter per fare donazioni, acquistare prodotti e servizi all’interno del social e fare molto altro.

Jack Dorsey è uno dei volti pubblici più noti del fronte a sostegno delle criptovalute e, in particolar modo, dei Bitcoin. Ha fondato e dirige Twitter, ma è anche il N.1 di Square – una piattaforma per i pagamenti molto usata in Nord America e – banalizzando – simile a SumUp. Proprio la Square ha più volte, attraverso i suoi canali social ufficiali, parlato di criptovalute e di recente ha annunciato un nuovo pacchetto di servizi dedicato alle valute digitali: dalla creazione di una nuova piattaforma di pagamenti decentralizzata ad un wallet fisico per custodire in sicurezza Bitcoin, ETH e altre valute.

Jack Dorsey non ha ancora specificato quale sarà il ruolo delle criptovalute all’interno di Twitter, ma ha spiegato di considerarle uno dei tre pilastri principali del futuro del social, assieme a decentralizzazione e intelligenze artificiali.

Dorsey recentemente ha anche definito i bitcoin come “il principale candidato per diventare la valuta nativa di internet“. In particolare, Dorsey elogia la natura universale della criptovalute. “Potremmo crescere più velocemente, ogni persona del mondo potrebbe acquistare i prodotti al lancio, l’approccio mercato-per-mercato diventerebbe anacronistico”, ha detto.

Cosa è emerso dal dibattito tra Jack Dorsey ed Elon Musk durante l’evento The B Word: