Injustice: rivelato il cast vocale del film d’animazione DC Comics

Tramite il The Hollywood Reporter è stato rivelato il cast vocale che farà parte del film d'animazione dedicato a Injustice.

DC Comics sta preparando un altro film d’animazione che, sicuramente, farà contenti tutti gli appassionati della casa di Batman e Superman: Injustice è in produzione, e da poco è stato rivelato il cast del lungometraggio d’animazione.

Ecco gli attori che presteranno la propria voce per completare il cast di Injustice: Justin Hartley sarà Superman, Anson Mount farà Batman, Laura Bailey presterà la propria voce per Lois Lane e Rama Kushna, Zach Callison farà Damian e Jimmy Olsen, Brian T. Delaney interpreterà Green Lantern, Brandon Michael Hall farà Cyborg, Edwin Hodge sarà Mr. Terrific e Killer Croc, Oliver Hudson darà voce a Plastic Man, Gillian Jacobs sarà Harley Quinn, Yuri Lowenthal darà la propria voce a Mirror Master, Flash e Shazam, Derek Phillips sarà rispettivamente Nightwing ed Aquaman, Kevin Pollak farà Joker e Jonathan Kent, Anika Noni Rose sarà Catwoman, Reid Scott farà Green Arrow e Victor Zsasz, Faran Tahir sarà Ra’s al Ghul, Fred Tatasciore darà la propria voce a Captain Atom, Janet Varney farà Wonder Woman, e Andrew Morgado sarà Mirror Master Soldier.

In Injustice i personaggi DC Comics si ritrovano all’interno di una timeline alternativa, molto più oscura del solito. La storia parte da quando Joker uccide Lois Lane ed il figlio di Superman, attraverso lo stesso Uomo d’Acciaio. Tutto ciò porterà Superman a diventare un personaggio cattivo e megalomane.

Rick Morales, il produttore di Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, produrrà il film di Injustice che sarà diretto da Matt Peters di Justice League Dark. Mentre lo sceneggiatore di Batman: Hush, Ernie Altbacker, lavorerà allo script.