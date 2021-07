She-Hulk: Josh Segarra di Arrow entra nel cast della serie TV

Un altro nome si aggiunge al cast della serie TV dedicata a She-Hulk: stiamo parlando di Josh Segarra, già apparso in Arrow. Non sono state date conferme ufficiali a riguardo, ma i siti specializzati americani danno la notizia come praticamente certa.

Non sono stati rivelati dettagli riguardo al ruolo che Josh Segarra potrebbe avere in She-Hulk, ma gli appassionati di Arrow lo ricorderanno nei panni di Adrian Chase, che durante la serie si è rivelato essere il serial killer Prometheus. Segarra è apparso anche in The Other Two di HBO Max, e poi anche in AJ and the Queen e Christmas in the Square.

in She-Hulk invece vedremo Tatiana Maslany vestire i panni della protagonista, in un cast che comprenderà anche Renee Elise Goldsberry, Ginger Gonzaga, Jameela Jamil, e Mark Ruffalo, che interpreterà nuovamente il personaggio di Bruce Banner ed il suo alterego Hulk. La serie sarà diretta da Kat Coiro e da Anu Valia, mentre Jessica Gao lavorerà alla sceneggiatura.

Al centro del telefilm ci saranno le vicende di Jennifer Walters (Maslany), un’avvocatessa di successo di New York la cui vita cambia a causa di un incidente. Le ferite riportate richiederanno una trasfusione di sangue che verrà fatta grazie al cugino di Jennifer, Bruce Banner, ma tutto ciò la porterà ad acquisire i poteri di Hulk.

Lo show verrà distribuito su Disney+.