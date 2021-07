Prezzi benzina alle stelle: l’Italia in 35esima posizione (su 42 in classifica)

In Italia la benzina costa carissimo: siamo in 35esima posizione su una classifica di 42 Stati. Male anche il rapporto tra prezzi e potere d'acquisto.

Nel 2021 i prezzi della benzina sono volati alle stelle, in Italia il prezzo medio è salito del 5,5%, mentre in Ungheria (+ 20,2%), Tuchia (+ 19,4%) e Lussemburgo (+ 16,9%) l’aumento è stato ancora più vertiginoso.

Nel report di Picodi.com l’Italia si posizione al 35esimo posto in una classifica che include 42 paesi europei. Insomma, il nostro è uno dei paesi più cari in assoluto per fare il pieno all’auto. In Italia un litro di benzina costa 1,55€, contro i prezzi della Russia – paese meno caro in assoluto – con un litro che costa appena 0,54 centesimi e dell’Olanda, paese più caro, dove costa 1,72€.

Se i prezzi sono aumentati quasi ovunque, fanno comunque eccezione Malta e Albania, dove c’è stato un leggero calo. Male anche Germania (+10,6%), Spagna (+9,3%), Austria (+8,1%) e Svizzera (+6,3%).

Ma il report di picodi.com non si ferma qui: è stato anche calcolato quanti litri di benzina si possono acquistare con uno stipendio medio. Ed è qua che iniziano i dolori: se in Svizzera la persona media potrebbe acquistare 3.582 litri di benzina, in Italia con uno stipendio medio ci si ferma a 858 litri di benzina. Solamente un anno fa uno stipendio copriva 929 litri. L’Italia, nel rapporto tra costo benzina e stipendi medi, si ferma al 23esimo posto, ma c’è a chi va molto peggio: in fondo alla classifica troviamo Albania, Moldavia e Ucraina, dove lo stipendio medio consente di acquistare, rispettivamente, 289 litri, 358 litri e 389 litri di benzina.