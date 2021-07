OLD, il nuovo film di M. Night Shyamalan da oggi al cinema

Un nuovo, intrigante film di M. Night Shyamalan vi aspetta da oggi al cinema: OLD. Scopriamo tutto quel che c'è da sapere in proposito.

Questa estate, il regista visionario M. Night Shyamalan svela un nuovo, intrigante e misterioso thriller, OLD, che racconta di una famiglia alle prese con un vero e proprio incubo a occhi aperti. Durante una vacanza in una località tropicale, difatti, Guy e la sua famiglia scoprono che la spiaggia dove si stanno rilassando li sta facendo invecchiare rapidamente… riducendo le loro intere vite ad un solo giorno.

Dopo aver inquietato e sorpreso il pubblico mondiale con film cult come Unbreakable – Il predestinato, The Sixth Sense – Il sesto senso, Split e Glass, Shyamalan adatta al cinema una nota graphic novel francese dal titolo Sandcastle.

Il film, nelle sale cinematografiche italiane a partire da oggi 21 Luglio, è interpretato da un notevole cast internazionale, che include il vincitore del Golden Globe Gael Garcia Bernard, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird, Abbey Lee, Aaron Pierre, Embeth Davidtz, Eliza Scanien, Emun Elliott, Kathleen Chalfant e Thomasin McKenzie.

OLD è una produzione Blinding Edge Pictures, diretta e prodotta da M. Night Shyamalan, da una sceneggiatura basata sulla graphic novel “Sandcastle”, di Pierre Oscar Lévy e Frederik Peeters. Il film è anche prodotto da Ashwin Rajan e Marc Bienstock. Il produttore esecutivo è Steven Schneider.

OLD vi aspetta al cinema dal 21 Luglio con Universal Pictures

