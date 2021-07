Capitan Sciabola e il diamate magico: ecco una clip esclusiva dal film d’animazione

Capitan Sciabola e il diamante magico verrà presentato prima durante il Giffoni Film Festival il 25 luglio e, successivamente, il 5 agosto, farà il suo esordio nelle sale cinematografiche: nel frattempo abbiamo a disposizione una clip esclusiva dedicata da mostrarvi.

Ecco la clip di Capitan Sciabola e il diamante magico intitolata “Il tesoro sepolto”.

Questa è la sinossi del film:

Il perfido principe della jungla ha finalmente ottenuto il diamante magico che, secondo la leggenda, è in grado di esaudire ogni desiderio quando viene esposto alla luce della luna piena. La gioia però dura poco: Marco, un ragazzino sveglio, orfano e senzatetto, riesce a rubare il diamante allo scopo di concedersi finalmente un buon pasto caldo.

Intanto, Pinky, il più giovane pirata mai esistito, si gode giorni tranquilli insieme alla sua amica Veronica che, al contrario, sogna di vivere avventurose esperienze. L’occasione arriva inaspettatamente quando Capitan Sciabola, uno dei più grandi pirati dei Sette Mari, irrompe nella vita dei ragazzi per portarli con sé alla ricerca del diamante tanto bramato. Ognuno di loro ha una ragione diversa per volersene impossessare. Comincia così una corsa ricca di colpi di scena per mettere le mani sul prezioso diamante magico.