Young Avengers: per Elisabeth Olsen sono una possibilità

Sappiamo che Marvel sta cercando di portare volti nuovi all’interno del Marvel Cinematic Universe, ora che la formazione cinematografica originaria degli Avengers non esiste più. Tra i nuovi personaggi che potrebbe sfruttare con successo (vedasi quanto sta facendo la concorrente DC con Titans) ci sono senza dubbio gli Young Avengers.

Supergruppo composto di giovanissimi supereroi in qualche modo discendenti o ispirati agli Avengers maggiori, quello dei Young Avengers vede al suo interno anche Wiccan e Speed, figli di Wanda e Visione che abbiamo visto anche nella serie tv WandaVision. E proprio Elisabeth Olsen risponde alle voci sulla fattibilità del progetto.

Non ne ho davvero idea. Per dire, anche se chiedete a Kevin Feige [boss dei Marvel Studios, ndr] penso non saprà rispondervi neanche lui. Pianificano una Fase alla volta, e solo quando la completano, passano alla successiva.

Dalla mia prospettiva potrebbe esserci una possibilità, ma non penso abbiano davvero piani in proposito al momento, ma tengono tutte le porte aperte.