ITALY. Land of Wonders è un videogioco mobile creato per promuovere il turismo in Italia

Si chiama ITALY. Land of Wonders ed è un videogioco ispirato a Monument Valley promosso dal governo per spingere il turismo verso l'Italia.

Si chiama ITALY. Land of Wonders ed è un videogioco realizzato con la collaborazione della Presidenza del Consiglio da Forge Reply, studio specializzato in videogame per smartphone. L’estetica e le meccaniche del gioco ricordano Monument Valley, mentre il progetto nasce per promuovere il turismo verso la nostra nazione.

Il progetto sembra piuttosto solido, è localizzato in 11 lingue diverse e se ne sta parlando relativamente bene, anche se sembra ci siano alcuni problemi tecnici che ne limitano la fruizione – come denunciato da molti utenti sulla pagina dell’app nel Play Store. ITALY. Land of Wonders è disponibile per Android e iOS.

Il gioco ci mette nei panni di Elio, un anziano guardiano del faro incaricato di accendere il sole e riscldare l’Italia. A noi il compito di raccogliere 20 scintille, una per ogni regione d’Italia. Insomma, l’idea è davvero carina e, per quanto non si parli di un titolo particolarmente complesso, è difficile non apprezzare il fatto che il Governo italiano abbia scelto il medium dei videogiochi per promuovere la nostra nazione.

Al gioco viene affiancato l’apprendimento, con oltre 600 documenti con informazioni e curiosità sul patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia.