Intervista col vampiro: Alan Taylor sarà il regista della serie TV

AMC sembra aver trovato il regista dei primi episodi della serie TV su Intervista col Vampiro: stiamo parlando di Alan Taylor, che lavorerà alla produzione delle prime due puntate. Taylor ha già diretto serie come Mad Men, Game of Thrones, Sex and the City, Six Feet Under, Deadwood, Boardwalk Empire, The West Wing, Lost e I Soprano. Stiamo parlando quindi di un vero e proprio esperto nel settore.

Alan Taylor dirigerà i primi due episodi della serie TV su Intervista col Vampiro che sarà composta complessivamente da otto puntate. Sembra che il telefilm debutterà nel 2022 su AMC ed AMC+. Rolin Jones farà da sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner della serie, dopo aver stretto un accordo complessivo con gli AMC Studios. Mentre tra i produttori esecutivi ci saranno Mark Johnson, Anne Rice e Christopher Rice.

L’idea, a quanto pare, non è tanto quella di seguire solo l’ordine cronologico dei libri, ma di creare una sorta di Riceverse, un franchise di serie vampiriche intrecciate tra di loro in stile Marvel / DC. Secondo Mark Johnson: