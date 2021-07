Batwoman 3: Victoria Cartagena sarà Renee Montoya

Deadline ha rivelato che Victoria Cartagena vestirà i panni di Renee Montoya in Batwoman 3, dopo aver interpretato la parte anche in Gotham.

Uno dei personaggi più importanti del Dipartimento di Polizia di Gotham City farà il suo esordio in Batwoman e nell’Arrowverse: da poco è stato annunciato che Victoria Cartagena sarà Renee Montoya in Batwoman 3.

Il personaggio di Renee Montoya è un ex agente della GCPD, che ha lasciato la polizia a causa della forte corruzione presente al suo interno, ed in Batwoman 3, con Victoria Cartagena che ne vestirà i panni, vedremo uscire fuori tutta la forte personalità del character, che è diventata anche un simbolo LGBTQ+.

Interessante è il fatto che Victoria Cartagena è già stata Renee Montoya nella serie TV Gotham, che però non è collegata con Batwoman, e con l’Arrowverse. In Batwoman 3 ci sarà, ovviamente, Javicia Leslie, ma anche Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Nicole Kang e Camrus Johnson.

La Cartagena di recente è apparsa anche in Almost Family ed in Servant. La stessa attrice ha voluto ufficializzare la sua partecipazione a Batwoman con un post in cui ha scritto: