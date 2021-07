Obi-Wan Kenobi: Vivien Lyra Blair sarà la giovane Leia (rumor)

Sembra che attorno al set della serie TV su Obi-Wan Kenobi si stiano muovendo molte voci, considerando che lo scooper Jordan Maison ha rivelato una notizia veramente importante: sembra che nella produzione verrà presentata anche una giovane principessa Leia, che sarà interpretata da Vivien Lyra Blair.

La giovanissima Vivien Lyra Blair è già apparsa in produzioni come Bird Box e We Can Be Heroes, e sembra che nella serie TV su Obi-Wan Kenobi sarà impegnata in maniera piuttosto importante. Ma le notizie non finiscono qui perché sembra certa la presenza anche di un giovane Luke Skywalker, anche se non è stato rivelato il nome del suo interprete.

Le riprese della serie su Obi-Wan Kenobi sono in svolgimento. Qui sotto trovate le dichiarazioni di Ewan McGregor sul costume di Obi-Wan che indosserà nel telefilm, e non solo:

Posso dire che mi fa sentire bene essere tornato a vestire questi panni, ho avuto una bella esperienza fino ad ora. Il costume è un po’ diverso rispetto a quello che potreste immaginare. Tornare a interpretare questo personaggio è qualcosa di grandioso, tutto è sviluppato su vari livelli, e funziona bene. C’è una grande sceneggiatura, e ci sono grandi persone che stanno lavorando al progetto. Mi sto divertendo molto.

Tutti gli appassionati di Star Wars non vedono l’ora di guardare le prime immagini di Ewan McGregor di nuovo nei panni di Obi-Wan, dopo che nella trilogia prequel ha interpretato il giovane Jedi.

La serie TV dedicata sarà distribuita su Disney+ e sarà ambientata dieci anni dopo lo svolgimento de La Vendetta dei Sith.