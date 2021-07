Uno dei tratti distintivi di Loki, serie Marvel dedicata al dio dell’inganno interpretato da Tom Hiddleston e disponibile su Disney Plus, è il suo look unico. Dagli uffici della TVA (Time Variance Authority) alla superficie della luna aliena Lamentis-1 molto è opera del production designer Kasra Farahani.

“Papà” anche di Miss Minutes (doppiata in originale da Tara Strong), personaggio animato che spiega come funziona la TVA (e non solo), l’artista è una vecchia conoscenza del Marvel Cinematic Universe: ha infatti lavorato anche a Black Panther, Guardiani della Galassia vol. 2, Captain Marvel e Thor. Prima di dedicarsi al cinema ha lavorato per Lego.

Abbiamo raggiunto Kasra Farahani via Zoom per capire come è nato il design di Lamentis-1, Miss Minutes, Il Vuoto e gli uffici della TVA. È molto probabile che rivedremo tutti questi luoghi e personaggi molti presto: Loki è stata infatti rinnovata per una seconda stagione.

Come hai lavorato agli easter eggs inseriti nei tuoi set?

Alcuni sono già in sceneggiatura e quindi sappiamo come regolarci. Altri invece arrivano durante il processo creativo: cerchiamo di cogliere ogni opportunità per inserire elementi cari ai fan e che sappiamo creeranno discussione. Alcuni servono a dare maggiore spessore alla storia, aggiungendo ulteriori livelli di significato.

Lavorare per Lego ti ha aiutato per il tuo lavoro con la Marvel?

Ho lavorato per Lego per un anno e mezzo, avevo appena finito l’università. Grazie a quell’esperienza ho capito l’importanza del gioco e del creare interazione con il pubblico.

Il design della TVA in Loki sembra venire direttamente dagli anni ’60: c’è un po’ di 2001: Odissea nello spazio, Mad Men. Ti sei ispirato un po’ anche a Doctor Who? C’è anche un riferimento esplicito alla serie inglese.

Inoltre per me e per Kate Herron, la nostra regista, un’altra fonte di ispirazione importante è stata Brazil di Terry Gilliam. Da quel film abbiamo preso l’idea dell’anacronismo, di elementi provenienti da epoche diverse che non c’entrano nulla l’una con l’altra. Anche la sensazione di quella burocrazia monolitica e opprimente viene da lì: la grande organizzazione che opprime il singolo individuo.

Ho letto in giro spesso questa cosa e posso dire che no, non mi sono ispirato a Doctor Who: non ho mai visto nemmeno un episodio!

Hai sofferto a dover usare le Gemme dell’Infinito come fermacarte? Secondo te cosa direbbe Thanos?

Prima di Loki le Gemme dell’Infinito sono state fondamentali, l’obbiettivo di tutto il precedente arco narrativo del Marvel Cinematic Universe. Qui invece non hanno nessun valore, sono cianfrusaglie chiuse in un cassetto.

Penso che uno dei punti di forza della serie sia proprio riuscire a creare queste grandi scene drammatiche, molto intense, e poi affiancarle a questi momenti più leggeri, per non rendere tutto troppo serio.

La serie è quasi una seduta di psicoterapia alla ricerca dell’essenza di Loki. Hai trovato una risposta? Secondo te cosa rende un Loki Loki?

L’idea di Michael Waldron e degli sceneggiatori, della regista Kate e di Kevin Feige era proprio quella di mettere finalmente a fuoco un personaggio che il pubblico non era mai riuscito davvero a capire chi fosse perché cambia in continuazione.

È qualcosa che riguarda ognuno di noi, ma forse ancora di più per un personaggio come Loki, di cui abbiamo visto moltissime versioni diverse, che muta in continuazione, crea diverse proiezioni di sé e si trasforma in forme diverse per confondere e ingannare gli altri.

Hai disegnato Miss Minutes, uno dei migliori personaggi di questa stagione televisiva. Ci sta nascondendo qualcosa?

Abbiamo guardato moltissimi video informativi: per esempio quelli dell’aeronautica degli anni ’50, che erano tutti animati. Avevano una stile molto particolare, sembravano quasi la Pantera Rosa! Con uno stile molto minimalista, sfondi semplici. Ci hanno ispirato molto per il look della TVA

Ci sono un sacco di segreti nella TVA, posso limitarmi a dire questo. Per quanto riguarda il design di Miss Minutes ci siamo ispirati alle prime animazioni di inizio ‘900, semplici, realizzate con pochi colori, come Felix the Cat e le prime versioni di Topolino. Sono stati grandi fonti di ispirazione per noi.

Hai disegnato anche Il Vuoto (The Void): è buffo, si chiama “Il Vuoto” ma è pieno di roba. Com’è stato dargli forma?

È stato molto divertente. La riunione che abbiamo fatto per capire come realizzarlo è stata davvero strana. Non avevo mai visto niente di simile. È un luogo in cui vanno a finire le cose e le persone cancellate dal tempo: se deragliano dalla linea temporale finiscono nella TVA e se sono molto dannose vengono falciate e cancellate di nuovo. È a questo punto che finiscono nel Vuoto. In sostanza è il luogo più solitario in assoluto, perché è stato cancellato dal tempo due volte.

Kate, la nostra regista, è inglese e voleva che assomigliasse alle zone della North York Moors, un’area solitaria e umida. Quindi abbiamo usato quell’idea come punto di partenza e poi l’abbiamo riempita di artefatti provenienti da diverse linee temporali. È un luogo aberrante, in cui si sovrappongono cose che non possono esistere, perché altrimenti altererebbero il corso del tempo