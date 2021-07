Space Jam: un terzo film con Dwayne Johnson è una possibilità?

In una nuova intervista, il regista di Space Jam: New Legends Malcolm D. Lee parla di un eventuale terzo film e di... The Rock come protagonista.

L’uscita di Space Jam: New Legends si avvicina e, in una intervista con Entertainment Weekly, il regista Malcolm D. Lee discute, tra le altre cose, delle possibilità relative a un sequel.

Mai dire mai. Dipende tutto da quanto i fan risponderanno positivamente. Ma ritengo che l’asticella sia stata posta così in alto con il primo film, con una superstar globale e iconica come Michael Jordan, e ora altrettanto con LeBron James, che trascende lo sport. Chi si potrebbe inserire in quell’universo? Dev’esserci una storia e una sceneggiatura abbastanza buona che non sia ripetitiva rispetto a quanto già fatto ma allo stesso tempo ne catturi lo spirito e lo prosegua.

In effetti, si tratta di inserire non solo uno sportivo famoso come co-protagonista, ma un vero e proprio mito, non solo dello sport. Chi potrebbe essere?

Dwayne Johnson sarebbe una scelta interessante. Sarebbe qualcosa di diverso. Non sono proprio sicuro di quali abilità sfrutterebbe, magari potrebbe tornare al wrestling. Potrebbe essere interessante.

Un’idea curiosa ma sicuramente funzionale: si potrebbe cambiare sport restando in un territorio molto amato dagli americani ma anche (e più del basket, tutto sommato) nel resto del mondo, Europa, Giappone e Sud America compresi; inoltre, Dwayne Johnson è un attore versatile e universalmente noto, quasi sempre garanzia di risultati interessanti al botteghino. Chiaramente è solo una idea estemporanea, ma ha un suo perché. Staremo a vedere: tra il primo e il secondo Space Jam, del resto, è passato un quarto di secolo…

Il film, in uscita il 16 luglio negli Stati Uniti in contemporanea nelle sale e sulla piattaforma streaming HBO Max, arriverà il 23 settembre nel nostro Paese; star “umana” della pellicola è LeBron James, che raccoglie il testimone sportivo e attoriale dal leggendario Michael Jordan del primo episodio, e che vivrà un’epica avventura a fianco degli intramontabili personaggi Looney Tunes, diretto da Malcolm D. Lee.

La sinossi ufficiale della pellicola recita:

Quest’avventura di trasformazione è un frenetico mix di due mondi, che svela fino a che punto possano arrivare alcuni genitori per creare un legame con i propri figli. Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, LeBron farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l’intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes verso la vittoria, sul campo di gioco, contro i campioni digitalizzati dell’Intelligenza Artificiale: una super potente squadra di basket piena di professionisti all stars mai vista prima. Tunes contro Goons nella sfida con la posta in gioco più alta della sua vita, che ridefinirà il legame tra LeBron e suo figlio, mettendo in luce il potere di essere se stessi. Pronti all’azione, i Tunes sovvertono le convenzioni, sovraccaricando i loro talenti unici e sorprendendo anche “King” James con il loro modo di giocare.

