Generazione 56k: il cast si sfida nella “Slang 90s Challenge”

Un buffo video vede protagonista il cast di Generazione 56k in una singolare sfida: indovinare il significato di termini come “broda” e “pasturare”...

Generazione 56k è ambientato, come sa chiunque lo abbia già visto su Netflix, sul finire degli anni ’90: il cast del serial viene dunque sfidato da Netflix stessa in una singolare challenge, che consiste nell’indovinare il significato di alcuni termini italiani molto nineties, come “broccolare”, “broda” e “crasto”… Risultato? Cristina e Angelo promossi. Fabio e Fru… bravi, ma non si applicano. E voi, lo sapete cosa vuol dire “Pasturare”?

Questa la sinossi del telefilm, disponibile su Netflix:

Italia, fine anni ’90: sulla piccola isola di Procida sbarca finalmente Internet, sconvolgendo per sempre le vite amorose dei piccoli Daniel, Matilda, Luca e Sandro. Vent’anni più tardi sarà sempre Internet a farli riconnettere, dimostrando che, anche in un mondo completamente cambiato, certi sentimenti non cambiano mai.

La serie, ideata dai The Jackal, ne vede i componenti nei ruoli principali: Gianluca Fru, Fabio Balsamo, Egidio Mercurio, Cristina Cappelli, Alfredo Cerrone, Angelo Spagnoletti, con alla regia (nonché autore delle sceneggiature) Francesco Ebbasta.

Potrebbe interessarti anche: