The Batman: Colin Farrell rivela che il suo ruolo è molto limitato

Di The Batman, il nuovo film dedicato al Cavaliere Oscuro, si è scritto molto e ipotizzato moltissimo: di dettagli ufficiali sulla trama, tuttavia, ne sono trapelati ben pochi. Conosciamo, però, quali personaggi saranno presenti: tra questi, molta curiosità ha suscitato l’Osvald Cobblepot (noto ai più col nome d’arte di The Penguin) interpretato da un irriconoscibile Colin Farrell, che ha rivelato qualcosa in proposito del suo screen time all’interno della pellicola.

On #happysadconfused, Colin Farrell revealed he’s in 5 or 6 scenes in THE BATMAN and reflected on the shoot, “Fuckin’ Batman has covid?!” Listen here: https://t.co/P1hOSgZuMC Or watch on https://t.co/e84WokCDhq pic.twitter.com/nEkRqV8zRq — Josh Horowitz (@joshuahorowitz) July 15, 2021

Nel film sono presente solo in cinque o sei scene, quindi non vedo l’ora di vederlo perché non sarà rovinato dalla mia presenza! Una liberazione, per me. Starò un po’ a disagio per quei cavolo di nove minuti in cui appaio, ma per il resto non vedo l’ora di vedere come [Matt Reeves, ndr] ha portato in vita questo mondo. Un lavoro straordinario… la produzione è stata straordinaria, la musica e gli effetti sonori saranno straordinari.

The Batman -che ricordiamo, non sarà collegato in alcun modo ad altri precedenti film sul personaggio DC– vedrà nel cast, oltre a Farrell, Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne e del giustiziere mascherato, insieme a Zoë Kravitz come Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano nei panni di Edward Nashton / Riddler, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright in quelli di James Gordon, con John Turturro che sarà Carmine Falcone. L’uscita nelle sale è prevista per il 4 marzo del 2022.

