Pixar pubblica un video con i luoghi reali che hanno ispirato quelli dei suoi film

L’abbiamo visto recentemente con Luca, che essendo ambientato in Italia non poteva sfuggire all’occhio degli abitanti della riviera ligure: i paesaggi raffigurati sono estremamente fedeli a quelli reali. Difatti, gli animatori della Pixar, guidati dal regista Enrico Casarosa, hanno effettuato precisi sopralluoghi per rendere al meglio i paesaggi. Non è, tuttavia, una pratica nuova per lo Studio, come possiamo vedere in una interessante featurette pubblicata dal canale ufficiale YouTube di Pixar.

Sapevate, ad esempio, che l’istituto zoomarino che si vede in Alla ricerca di Dory è ispirato al Monterey Bay Aquarium? Da Cars a Soul, da Ratatouille a Coco, Pixar ha girato il mondo per riportarlo nei suoi film, solo con un “tocco” di fantastico in più. A volte in maniera palese, a volte come un simpatico easter egg: all’interno della scena dell’inseguimento ne Gli Incredibili, ad esempio, la strada in cui viene segnalato il ladro è la San Pablo Avenue, dove si trova il campus di Pixar in Emeryville, California.

Abbiamo più specificamente parlato dell’ispirazione reale per Luca in questa notizia: