Hacker russi, gli USA si rivolgono ai cacciatori di taglie e offrono 10 milioni di dollari

Il Governo degli USA offre fino a 10 milioni di dollari a chiunque dia informazioni utili per arrestare gli hacker al soldo delle potenze straniere.

16—Lug—2021 / 9:13 AM

Il Dipartimento di Stato americano pagherà fino a 10 milioni di dollari in cambio delle informazioni utili a rintracciare gli hacker che, sotto le direttive di un Governo straniero, hanno avuto un ruolo negli ultimi attacchi alle aziende e alle infrastrutture strategiche degli USA.

Le segnalazioni verranno raccolte attraverso un canale sicuro accessibile esclusivamente usando il browser TOR. Le ricompense verranno pagate esclusivamente nel caso in cui le informazioni possano portare all’identificazione e all’arresto di una persona che abbia non solo avuto un ruolo nell’attacco alle infrastrutture strategiche degli USA, ma che abbia anche agito sotto gli ordini diretti di un Governo straniero.

L’iniziativa si inserisce all’interno del disegno d’azione dell’amministrazione Biden per contrastare il fenomeno dei ransomware. Contestualmente, il governo ha anche predisposto un portale – StopRansomware.gov – destinato alle organizzazioni private. «È importante che ogni azienda del Paese usi questo sito per imparare a proteggersi dai ransomware e ridurre i rischi di un attacco informatico», ha detto Alejandro Mayorkas, Segretario con delega alla sicurezza interna.

Il Dipartimento di Stato si è impegnato a ricompensare le segnalazioni con pagamenti sicuri, anche mediante l’uso di criptovalute, favorendo in questo modo la possibilità di cooperare in via anonima.