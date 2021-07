Google: aggiornate le emoji, ora sono più universali e autentiche

Google ha aggiornato 992 delle sue emoji per renderle più universali, accessibili e autentiche: la comunicazione arriva oggi dalla compagnia stessa, che ha cambiato il design alle sue emoji anche su applicazioni come YouTube Live Chat, Google Chat e Gmail.

Il cambiamento, a differenza dei precedenti, è stato concentrato sul rendere le emoji più comprensibili: molte di queste infatti, per lungo tempo, sono state confuse con altri significati. Tutt’ora succede spesso che alcune emoji abbiano significati diversi per molte persone, e per questo Google ci ha messo le mani su ben 992 e le ha leggermente modificate.

Tra le tante che possiamo vedere, spicca la torta: questa per esempio, è stata cambiata da una forma molto simile alla cheesecake (torta che comunque non è diffusa in tutto il mondo) ad una molto più vicina alle torte comuni (con tanto di forma intera, fumo e tagli sulla parte superiore).

Un altro cambiamento importante è stato fatto rendendo più marcati alcuni dettagli: le forbici adesso sono più spigolose, mentre alcuni cibi hanno qualche dettaglio extra e qualche parte lucida in più. Infine, alcune emoji che da tempo erano state un po’ bistrattate per il modo in cui erano state fatte sono state aggiornate.

Il bikini infatti avrà una forma più naturale (in quanto prima sembrava fosse indossato da una donna invisibile) mentre la faccina con la mascherina ora avrà gli occhi aperti, soprattutto visto l’importanza che quell’oggetto simboleggia adesso in questo periodo storico.

Non è la prima volta che qualcosa del genere succede: anche Apple l’anno scorso aveva cambiato alcune delle sue, modificando quella con la siringa e la faccina con la mascherina: stavolta è il turno di Google e di Android, che ha quindi sistemato alcune delle problematiche che affliggevano queste emoji e che magari adesso potranno ritrovare nuovi usi.