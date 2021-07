Riconoscimento facciale, a Fiumicino arriva il check-in con i dati biometrici

All’aeroporto di Fiumicino i check-in si fa con i dati biometrici. Una soluzione che è stata annunciata con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il comfort dei passeggeri. Il progetto è realizzato in collaborazione con Delta Air Lines e Sita, fornitore di tecnologie per il settore del trasporto aereo.

I passeggeri troveranno alcune postazioni per il rilevamento dei dati biometrici, ossia per il riconoscimento facciale. In questo modo si viene riconosciuti e autorizzati all’imbarco senza altri passaggi e riducendo al minimo i contatti con il personale dell’aeroporto.

I passeggeri che useranno il check-in via riconoscimento facciale potranno usare delle corsie dedicate e preferenziali, venendo agevolati nelle procedure che precedono l’imbarco. Le aziende coinvolte sottolineano anche i vantaggi in epoca di pandemia, dato che la procedura riduce i contatti con il personale al minimo.

Questa novità sullo scalo romano insieme a Delta rientra in una strategia più ampia di Aeroporti di Roma che punta su innovazione, digitalizzazione e sostenibilità per fissare i nuovi standard dell’aeroporto del futuro. Stiamo andando verso un’era di grande innovazione che coinvolgerà tutto il settore del trasporto aereo e noi proseguiamo il nostro percorso che ci vede come attori di sistema insieme ai principali leader globali. Il progetto che prende il via oggi va esattamente in questa direzione: garantire il decollo della connettività del futuro

ha dichiarato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Adr