Mortal Kombat: un lungo video ufficiale presenta i personaggi preferiti dai fan

La nuova incarnazione cinematografica di Mortal Kombat, ispirata alla celebre saga di videogame, dopo aver debuttato nel nostro Paese su Sky è arrivata anche sugli altri supporti casalinghi, sia digitali che fisici: Warner Bros. sta spingendo l’Home Video con una serie di contenuti volti a stuzzicare la curiosità dei fan. Tra questi, un lungo video che presenta i personaggi preferiti dagli appassionati della saga e come sono stati resi nella pellicola diretta da Simon McQuoid. (Il video, a causa del rating, è visionabile solo direttamente su YouTube: cliccate sull’embed o a quest’indirizzo).

In Mortal Kombat, il campione di MMA Cole Young, abituato a scontrarsi con chiunque per soldi, è ignaro della sua eredità, e del motivo per cui l’arcistregone dell’Outworld, Shang Tsung, abbia inviato il suo miglior guerriero Sub-Zero, un Criomante ultraterreno, a dargli la caccia. Temendo per la sicurezza della sua famiglia, Cole va alla ricerca di Sonya Blade, che è sotto la direzione di Jax, Maggiore delle Forze Speciali che porta anche lui sulla pelle lo stesso marchio del drago con cui Cole è nato. Presto si ritrova nel tempio di Lord Raiden, Antico Dio e Protettore di Earthrealm, che garantisce rifugio a coloro che portano il marchio come il suo. Qui, Cole si allena con i guerrieri esperti Liu Kang, Kung Lao e l’implacabile mercenario Kano, per prepararsi a combattere con i più grandi campioni della Terra, contro i nemici dell’Outworld, in una battaglia in cui è in gioco il destino dell’universo. Riuscirà Cole ad essere abbastanza motivato da scatenare il suo arcana – l’immenso potere custodito nella sua anima – in tempo, non solo per salvare la sua famiglia, ma anche per fermare l’Outworld una volta per tutte?

Il film New Line Cinema è diretto dal pluripremiato regista australiano Simon McQuoid, al suo debutto nel cinema, e prodotto da James Wan, Todd Garner, McQuoid ed E. Bennett Walsh.

Il variegato cast internazionale riflette la natura globale del brand, con talenti che spaziano dal mondo del cinema, alla televisione e alle arti marziali. L’ensemble include Lewis Tan nel ruolo di Cole Young; Jessica McNamee nel ruolo di Sonya Blade; Josh Lawson nel ruolo di Kano; Tadanobu Asano è Lord Raiden; Mehcad Brooks è Jax; Ludi Linè Liu Kang; con Chin Han nei panni di Shang Tsung; Joe Taslim in quelli di Bi-Han / Sub-Zero; e Hiroyuki Sanada nei panni di Hanzo Hasashi / Scorpion. Inoltre sono presenti Max Huang come Kung Lao e Sisi Stringer come Mileena.

Potrebbe interessarti anche: