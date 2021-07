Microsoft 365 resusciterà Clippy, la mascotte di Office

Con Microsoft 365 l’azienda di Redmond si prepara a rispolverare Clippy, la mascotte di Office simbolo di un’epoca ormai passata. L’iniziativa è stata lanciata con un sondaggio su Twitter, ma non è chiaro quanto debba essere presa seriamente.

La sua ultima comparsa risale al 2007, ma per oltre un decennio Clippy è stato un volto noto per gli utenti di Windows. La mascotte – all’epoca non particolarmente amata – assisteva l’utente con una serie di consigli in sovrimpressione. Oggi Clippy è diventato il simbolo di un’epoca che, evidentemente, ha già iniziato a suscitare nostalgia in più di qualcuno.

Con un sondaggio improvvisato su Twitter, Microsoft ha chiesto agli utenti se fossero interessati ad una sorta di revival di ‘Clippy’, che tornerebbe non tanto nelle vesti di mascotte / assistente della suite Office, ma semplicemente come emoji di Microsoft 365, in sostituzione dell’attuale graffetta. “Se questo tweet supera 20.000 like lo facciamo”. Mentre scriviamo questa news le interazioni hanno superato abbondantemente la soglia dei 100.0000. Clippy ha fatto la sua comparsa nel 1997 per poi sparire nelle versioni di Office successive a quella del 2007.

If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. pic.twitter.com/6T8ziboguC — Microsoft (@Microsoft) July 14, 2021

Insomma, i tempi dell’odio sono finiti: Clippy ormai è diventato un simbolo apprezzato dai fan di Microsoft. Del resto, se il ritorno è solamente nella forma di una emoji, siamo sicuri che a questo giro sarà meno molesto di quanto fosse in passato.