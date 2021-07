LEGO Republic Gunship, annunciato il tanto atteso set Star Wars UCS 75309 scelto dagli AFOL

LEGO ha finalmente tolto i veli al nuovo set Star Wars UCS, mostrandoci finalmente il tanto atteso set 75309 Republic Gunship della linea Ultimate Collector Series, composto da quasi 3300 pezzi e con un’imponente apertura alare di 72 cm.

La storia di questo set è particolare. Infatti per la prima volta LEGO a fine gennaio 2020, lanciava un contest sul portale LEGO Ideas per far scegliere ai fan di tutto il mondo il soggetto di un futuro set Star Wars UCS, potendo votare fra la Republic Gunship, il Tie Bomber ed la (compianta per ora) Nebulon.

Successivamente in febbraio aveva annunciato il vincitore, la Republic Gunship appunto, senza dare indicazioni sulle tempistiche di rilascio ne altri dati. Ed oggi finalmente vediamo l’enorme risultato finale degno del tag “UCS” appunto.

Negli scorsi mesi erano emersi alcuni ulteriori dettagli durante un’intervista tra cui il fatto che il designer del set era Hans Burkhard Schlömer, il creatore del 75192 Millennium Falcon e del 75275 A-wing Starfighter e che per esporlo sarebbe stato necessario un tavolino da caffè e oggi capiamo bene il perchè.

Infatti il set, che raffigura il velivolo visto in Episodio II – L’attacco dei cloni, e composto da 3292 pezzi ha un’apertura alare di 72 cm ed una lunghezza di 68.

Anche riguardo alle minifigure era stato detto che, essendo un set UCS, queste sarebbero state puramente decorative per esporlo ed infatti ne sono presenti solo 2: il Maestro Jedi Mace Windu ed un Clone Trooper Commander.

Ultimo ma non ultimo la messa in vendita ed il prezzo: il set sarà disponibile per tutti dal 1° agosto su LEGO Shop al prezzo di 349,99 Eur (con buona pace dei possessori della Black VIP Card).

SCELTO DA TE, LO È! IL SET DI COSTRUZIONE DEL GUNSHIP DELLA REPUBBLICA LEGO® STAR WARS™ RIVELATO COME PREFERITO DAI FAN

15 luglio 2021: Oggi, il Gruppo LEGO ha annunciato che il nuovo set della Republic Gunship LEGO® Star Wars™ si unisce alla formazione di LEGO Ultimate Collector’s (UCS). Gli AFOL hanno condiviso la loro passione, le idee e le interpretazioni creative dell’amata saga con il Gruppo LEGO per più di 20 anni. Quindi, il Gruppo LEGO ha invitato i fan a votare i primi tre set richiesti tramite il sito web di LEGO Ideas e la Republic Gunship è salita sopra a tutti con oltre 30.000 voti, pari al 58% di tutti i voti espressi.

Ispirato a Star Wars: Attack of the Clones e presente nella serie animata Star Wars: The Clone Wars, il nuovo set è composto da 3.292 pezzi di incredibili dettagli realizzati sia per i costruttori esperti che per i nuovi fan. Il set include anche le minifigure LEGO Star Wars del leggendario Maestro Jedi Mace Windu e di un Clone Trooper Commander.

La sfida di creare la Republic Gunship di Star Wars in mattoncini LEGO® è stata affidata al designer Hans Schlömer che ha utilizzato la sua vasta esperienza precedente, inclusa la progettazione dell’iconico UCS Millennium Falcon 75192 e dell’UCS A-wing. Il Gruppo LEGO ha sviluppato circa 150 set LEGO Star Wars ispirati ai film della trilogia prequel (Star Wars: La minaccia fantasma, Star Wars: L’attacco dei cloni e Star Wars: La vendetta dei Sith), con questo set che è il terzo UCS a tema prequel: gli altri sono Darth Maul ed il Jedi Starfighter di Obi-Wan (anche se l’ “esperto mondiale di LEGO”, Roby, ne ha contati di più 😄, NDR).

L’attesissimo set è un pezzo da esposizione impressionante grazie alla sua immensa apertura alare di 74 cm che consente anche un’enorme quantità di caratteristiche di design come si vede nel film. Le grandi porte a battente su entrambi i lati sono alcune delle parti mobili più grandi mai create in un set LEGO Star Wars ed il set è completamente apribile oltre la parte del muso. Date le dimensioni della nave LEGO Star Wars, è stato incorporato un telaio di supporto LEGO Technic, perfettamente nascosto dai pannelli esterni e che consente ai Clone Trooper di essere caricati per la loro prossima missione tramite i bracci di sollevamento sulle porte dell’abitacolo.

Discutendo del nuovo set, Jens Kronvold Frederiksen, Creative Lead di LEGO Star Wars presso il Gruppo LEGO, ha dichiarato: “I nostri fan hanno sempre idee e concetti per la gamma LEGO Star Wars, quindi è stato fantastico dare loro l’opportunità di far sentire la loro voce e scegliere il prossimo set UCS. C’è sempre un’enorme responsabilità nel fornire un design di qualità e il set che Hans ha realizzato è un trionfo, in particolare le dimensioni. Sapevamo che i nostri fan avrebbero voluto mostrare questo modello, ma non volevamo scendere a compromessi sulla scala rispetto alla capacità di esibirlo. Non vedo l’ora di vedere come i fan incorporino il set nelle loro collezioni di Star Wars“.

Il set LEGO Star Wars Republic Gunship sarà disponibile a partire dal 1° agosto 2021 tramite LEGO Store e LEGO.com e sarà venduto al prezzo consigliato di € 349,99

