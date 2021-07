Titans 3: il trailer ufficiale della serie DC Comics di HBO Max

Gli appassionati DC Comics avranno l’acquolina in bocca dopo aver visto il trailer di Titans 3, che è stato appena rivelato da HBO Max. Nel filmato c’è un po’ di tutto: da scene che riprendono il fumetto Una morte in famiglia in cui Robin viene ucciso da Joker, alla presentazione di Barbara Gordon.

Qui sotto trovate il trailer di Titans 3.

Nella nuova stagione i personaggi protagonisti si ritroveranno a Gotham City, dove si incontreranno con dei vecchi amici, e si ritroveranno a fronteggiare nuove situazioni pericolose.

Questo il cast completo di Titans 3: Brenton Thwaites (Dick Grayson / Nightwing), Anna Diop (Kory Anders / Starfire), Teagan Croft (Rachel Roth / Raven), Ryan Potter (Gar Logan / Beast Boy), Conor Leslie (Donna Troy / Wonder Girl), Curran Walters (Jason Todd / Red Hood), Joshua Orpin (Conner Kent / Superboy), Alan Ritchson (Hank Hall / Hawk), Minka Kelly (Dawn Granger / Dove), Damaris Lewis (Blackfire), Savannah Welch (Barbara Gordon), Vincent Kartheiser (Dr. Jonathan Crane) e Jay Lycurgo (Tim Drake).

Titans 3 farà il suo esordio su HBO Max il 12 agosto. Nel frattempo gli appassionati italiani della serie possono trovare le vecchie stagioni sulla piattaforma streaming Netflix.

