Instagram testa la condivisione dei post e delle storie degli amici, ecco come funziona

Instagram come Facebook e Twitter: arriva la possibilità di condividere i contenuti degli altri utenti. "Decideranno gli utenti come usare la funzione".

14—Lug—2021 / 11:07 AM

Instagram sta testando la possibilità di condividere i post degli altri utenti. La speranza è che in questo modo diventi più semplice aumentare l’engagement organico dei contenuti di maggiore qualità. Si tratta di una feature comune in tutti gli altri social, ma estranea ad Instagram.

C’è un solo ostacolo che potrebbe far desistere Instagram: la possibilità di condividere i post o le storie degli altri utenti rischia di portare all’interno di Instagram il problema della disinformazione, che ad oggi si è visto in forma ridotta rispetto ad altre realtà come Twitter o lo stesso Facebook.

È l’utente a decidere se i suoi contenuti potranno essere condivisi, aggiungendo uno sticker ad hoc sulle storie, sui post effimeri o sulle foto e i video.

Gli utenti di Instagram – spiega Vishal Shah, dirigente del social – tendenzialmente si aspettano di vedere contenuti originali quando guardano le bacheche o le storie dei loro amici. Anche per questo, non è chiaro quale possa essere l’impatto della nuova feature sull’economia del social network.

Crediamo che le condivisioni siano importanti. Crediamo che debbano continuare ad esserci [non è il primo esperimento di Instagram ndr], ma che la facoltà di decidere come e quando usare questa funzione spetti alle persone

ha detto Shah.

A giugno Instagram aveva anticipato la possibilità di concedere agli utenti il potere di condividere link nelle loro storie, una facoltà che oggi viene concessa esclusivamente ai grandi profili verificati.

