Il Signore degli Anelli torna al cinema: UCI apre le prevendite per la trilogia rimasterizzata

Tra fine luglio e inizio agosto tre appuntamenti al cinema per rivivere tutta l'emozione de Il Signore degli Anelli in 4K.

Ve l’avevamo preannunciato tempo fa e ora arriva la conferma: Il Signore degli Anelli tornerà nelle sale anche in Italia, in versione rimasterizzata in 4K, per tre imperdibili appuntamenti.

Il Signore degli Anelli ritorna al cinema! Festeggia i 20 anni del primo film della trilogia rivivendo sul grande… Posted by UCI Cinemas on Tuesday, July 13, 2021

A confermarlo UCI Cinemas, che ha pubblicato sui social e sul suo sito le prime info e i link per il preorder dei biglietti.

Questo l’elenco delle date previste e i relativi link alla prevendita:

Dal 22 al 26 luglio La Compagnia dell’Anello : http://ow.ly/GwNp50FuZ6c

: http://ow.ly/GwNp50FuZ6c Dal 27 al 30 luglio Le Due Torri : http://ow.ly/MTrL50FuZ6b

: http://ow.ly/MTrL50FuZ6b Dal 31 luglio al 4 agosto Il Ritorno Del Re: http://ow.ly/vmzX50FuZ6d

Ovviamente non in tutte le sale si potrà sperimentare una vera visione IMAX 4K, ma la differenza qualitativa rispetto alle vecchie versioni in pellicola sarà comunque sensibile in qualunque cinema. Si tratta, ad ogni modo, di un’opportunità imperdibile sia per chi voglia fare un tuffo nei ricordi -a circa vent’anni dall’uscita originale del primo film- sia per chi, invece, all’epoca era ancora troppo piccolo per averne un vero ricordo o semplicemente per andare al cinema. E c’è un’intera generazione che potrà scoprire questa pietra miliare del cinema fantastico nel modo migliore.

Leggi anche: