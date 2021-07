Dune: scene inedite nel teaser per la presentazione IMAX

Dune, dopo numerosi cambi di schedule, ha attualmente una data d’uscita fissata per il 22 ottobre: si tratta certamente di uno dei film più spettacolari dell’anno, meritevole senza dubbio di essere visto in IMAX. Così, l’account ufficiale Twitter del formato ha pubblicato un invito, ai cittadini nordamericani, a prenotare un posto all’evento speciale di presentazione che si terrà il 21 e il 22 luglio; nel farlo, ha pubblicato un teaser ricco di scene inedite.

IMAX presents: An Exclusive Look at @dunemovie featuring never-before-seen footage, music, and a first look at the New Trailer. Experience the stunning world of #DuneMovie, Filmed for IMAX. Reserve your seats to this exclusive IMAX event now: https://t.co/36tG9pdRzq pic.twitter.com/v7WhyUt62T

— IMAX (@IMAX) July 13, 2021