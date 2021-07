Apple Pay: arrivano i pagamenti a rate, anche negli esercizi fisici

I pagamenti a rate arrivano su Apple Pay, grazie ad una collaborazione con Goldman Sachs, già partner per l’Apple Card. Il servizio di Cupertino darà al cliente due opzioni: pagare in quattro rate, con un modello simile a quello di Amazon, oppure dilazionare la cifra in ancora più rate, ma dovendo anche aggiungere gli interessi. Nel caso in cui si scelga l’opzione più breve, il pagamento avverrà ogni due settimane.

L’offerta non è collegata ad Apple Card e dovrebbe, dunque, essere disponibile per tutti gli utenti. Sarà comunque necessario abilitare il servizio caricando un documento d’identità usando l’app Apple Wallet..

Sarà possibile rateizzare qualsiasi pagamento, non solo online ma anche negli esercizi fisici. Basta pagare usando il proprio iPhone. Non ci sono vincoli per le carte di credito: l’utente può usare le carte che ha già collegato all’account Apple Pay.

Non sappiamo se il servizio verrà offerto anche al di fuori degli Stati Uniti. Vale la pena di ricordare che la Apple Card, sempre offerta in partnership con Goldman, non è mai arrivata in Europa — anche se entrambe le aziende avevano manifestato un interesse in tal senso.

Il cliente potrà sempre scegliere, in qualsiasi momento, di terminare il pagamento a rate saldando il residuo in un’unica soluzione.

Il progetto, ad ogni modo, è ancora in una fase acerba. Potrebbe proseguire come essere cancellato, ha spiegato a Bloomberg un insider. In attesa di nuove informazioni, non resta che aspettare un annuncio ufficiale da parte di Apple.