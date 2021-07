The Suicide Squad: Missione Suicida, Bautista avrebbe dovuto interpretare Peacemaker

Finalmente svelato il ruolo che Dave Bautista ha dovuto rifiutare in The Suicide Squad: Missione Suicida: Peacemaker. Ecco anche il commento di John Cena alla cosa.

Sappiamo da tempo che James Gunn, regista di The Suicide Squad: Missione Suicida, aveva riservato un ruolo nel team per Dave Bautista, suo grande amico e uno dei suoi attori feticcio fin dai tempi del primo Guardiani della Galassia. Fino a oggi non conoscevamo, tuttavia, l’identità del personaggio, anche se in realtà era intuibile, Peacemaker.

La rivelazione arriva tramite Entertainment Weekly, che ha chiesto a John Cena, subentrato nel ruolo, un parere.

Non mi sono visto come una seconda scelta: ho solo preso l’opportunità al balzo per poter fare il meglio possibile.

Il personaggio, effettivamente, richiede un certo phisique du role e una certa attitudine, e un ex wrestler era un’ottima scelta di casting, con Cena perfetto per il ruolo.

Ricordiamo che Bautista ha rifiutato il ruolo nel secondo capitolo di Suicide Squad perché costretto a scegliere tra questo e quello in Army of the Dead di Zack Snyder.

Devo crearmi un rapporto con Netflix, potevo avere un ruolo da protagonista in una grande produzione… ed essere pagato molto di più. Ho dovuto chiamare James [Gunn, ndr] e dirgli ‘mi si spezza il cuore, da amico, perché voglio essere con te, ma professionalmente questa è la decisione più intelligente da prendere’.

ha ricordato tempo fa l’attore a Digital Spy.

La cosa, ad ogni modo, sembra non aver avuto alcuna ripercussione negativa nel rapporto tra Bautista e Gunn, e sicuramente ha favorito la carriera di entrambi gli ex wrestler (che hanno avuto anche un lungo trascorso sul ring): Cena, sicuramente, ne ha tratto anch’egli grande vantaggio in termini di visibilità e di ingaggio, dato che porterà il personaggio anche in tv con una serie dedicata.

