OPPO fa squadra con il Milan e diventa l’Official Mobile Partner

La lieta notizia è di oggi, AC Milan e OPPO hanno infatti avviato una nuova partnership, visto che la filiale italiana dell’azienda che opera nel settore dei device smart è diventata l’Official Mobile Partner della squadra italiana. I due brand, famosi a livello mondiale, si sono incontrati per collaborare insieme e puntare al futuro unendo le forze, trattandosi in entrambi i casi di maestri nel proprio campo che puntano al massimo.

Mentre OPPO punta alla ricerca nel campo della tecnologia, il Milan ha un approccio innovativo per il proprio settore, e mira a sfruttare idee e soluzioni all’avanguardia. La collaborazione prende il via già da oggi, grazie a un evento a Il Centro di Arese che vede la partecipazione del Vice-Presidente Onorario Franco Baresi e il brand ambassador Daniele Massaro. Le due compagnie lavoreranno a eventi e iniziative esclusive, connettendo gli appassionati si sport, tecnologia, innovazione e stile.

Di seguito, la dichiarazione di Li Ming, general manager di Oppo, in merito alla collaborazione fra l’azienda tech e l’AC Milan.

Siamo orgogliosi di intraprendere questa partnership come Official Mobile Partner con AC Milan, una delle realtà sportive più famose, non solo a livello nazionale, ma anche a livello globale. La perfetta combinazione tra orientamento all’innovazione e valorizzazione dell’eccellenza che accomuna le nostre aziende, consentirà di realizzare progetti unici e coinvolgenti. Questa importante collaborazione rappresenta per noi la possibilità di far conoscere a un pubblico ancora più ampio il nostro ricco ecosistema, allargando ulteriormente la nostra fanbase a tutti i tifosi Rossoneri

Non ci resterà che scoprire in che modo le aziende riusciranno a collaborare per offrire più possibilità nei propri settori, particolarmente differenti ma accomunati dalle idee che entrambe le compagnie portano avanti con il proprio lavoro. Sembra che potremo vederne delle belle, ma dovremo aspettare delle comunicazioni ufficiali per saperne di più in merito.