OLD: tutti i cameo del regista M. Night Shyamalan in uno speciale video

M. Night Shyamalan, regista di pellicole di culto come Il Sesto Senso e Unbreakable – Il predestinato, si riserva spesso dei piccoli ma significativi camei nei suoi film: non sappiamo ancora se sarà così anche in OLD -che arriverà nei cinema la settimana prossima- ma nel frattempo vi proponiamo un esclusivo video montaggio delle sue apparizioni nelle sue opere.

Shyamalan nei film di Shyamalan Lo avevate riconosciuto? Ecco tutte le apparizioni di M. Night Shyamalan nei suoi film… in attesa del prossimo! "Old" arriva al cinema il 21 luglio. Posted by Lega Nerd on Tuesday, July 13, 2021

OLD, nuovo thriller firmato dal regista, ci riporta al cinema a scoprire l’intrigante mistero di una famiglia che, durante una vacanza in una località tropicale, scopre che la spiaggia appartata dove si stanno rilassando li sta facendo invecchiare rapidamente… riducendo le loro intere vite ad un solo giorno.

Il film, che arriverà nelle sale italiane il 21 luglio, distribuito da Universal Pictures, è interpretato da un notevole cast internazionale che include il vincitore del Golden Globe Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird, Abbey Lee, Aaron Pierre, Alex Wolff, Embeth Davidtz, Eliza Scanlen, Emun Elliott, Kathleen Chalfant e Thomasin McKenzie.

