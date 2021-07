Intel: un leak anticipa le performance dei nuovi Alder Lake?

Un recente leak ripreso dalle pagine di Videocardz potrebbe aver anticipato, anche se solo in parte, alcuni dettagli in merito alla nuova famiglia Intel Alder Lake.

Continua ad avvicinarsi sempre più la nuova famiglia di processori targata Intel, che dovrebbe debuttare già verso la fine di quest’anno. Si parla delle CPU ibride Alder Lake, di cui potremmo aver già scoperto oggi alcuni dettagli, grazie a dei leak pubblicati in rete e ripresi dal noto portale Videocardz. Nello specifico, sono state approfondite le frequenze di clock che i dispositivi potrebbero raggiungere.

Le informazioni sono arrivate da NGA, dove un utente ha svelato che l’Intel Core i9-12900K dovrebbe partire con un clock di 3,9 GHz, con un boost compreso fra 5 e 5,5GHz. Sembra che questo presenti un totale di 16 core, di cui solo la metà ad alte prestazioni. La CPU dovrebbe essere in grado di superare il Ryzen 9 5950X, nonché risultate anche ottimizzata in particolar modo per Windows 11, il che non è particolarmente strano considerando la finestra di lancio particolarmente chiacchierata per la nuova famiglia di Intel.

Inoltre, il leaker ha pubblicato i presunti risultati che verrebbero raggiunti su Chinebench R20 in multicore, che trovate qui di seguito:

Core i9-12900K: 9300+

Core i9-12900K: 11300+

Core i7-12700K: 9500+

Core i5-12600K: 7400+

Le performance dichiarate risultano particolarmente plausibili, anche se mancano ancora all’appello diversi dettagli, e c’è da considera anche che è stato approfondito in particolar modo solo il migliore dei quattro modelli. Specifichiamo come di consueto che si tratta di valori del tutto da confermare, e che il leak potrebbe all’effettivo averci preso anche solo in parte comunicando le suddette informazioni.

Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Intel in merito a quello che potremo aspettarci con la nuova famiglia di CPU desktop, che speriamo non ci mettano molto ad arrivare. Se si considera il debutto entro la fine dell’anno degli Alder Lake, queste potrebbe essere particolarmente vicine.